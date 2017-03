12 vols ou tentatives dans voiture près du centre de Tournai

A été particulièrement touché le quai du Luchet d’Antoing avec pas moins de trois vols. Les autres endroits concernés sont la rue Joseph Hoyois, la rue des Magasins, la rue Barre-Saint-Brice et l’avenue Leray. On déplore aussi plusieurs délits en dehors de la ceinture : avenue Elizabeth et chaussée d’Audenarde. La police pense qu’il pourrait s’agir des mêmes auteurs. Ont été dérobés de l’argent, des GPS, des lunettes, etc. Les vitres des véhicules de toutes marques (Seat Ibiza, Mazda, Kia, Toyota, etc.) ont été pulvérisées côté conducteur ou convoyeur. Un conseil : ne laissez rien traîner dans votre véhicule.