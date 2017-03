Des vols vers New York avec Ryanair dès l'été à des prix très concurrentiels

M.P.

Voyager vers les Etats-Unis avec Ryanair : l’idée est dans l’air depuis au moins deux ans. Et pourrait sans doute se concrétiser cet été. En tout cas, selon de nombreux journaux britanniques, la compagnie irlandaise va passer un accord avec une autre société low-cost, Norwegian, pour permettre à ses clients de s’envoler vers New York et Boston dans un premier temps.