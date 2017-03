Météo: les nuages reviennent et les températures sont en baisse

Les maxima ne dépasseront plus 6 à 11 degrés. Le vent d’ouest à nord ouest sera modéré puis en cours de journée s’orientera au secteur ouest en se renforçant. Le long du littoral, il deviendra assez fort avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de la côte et sera suivie de pluies modérées durant la nuit. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à ouest avec des pointes de 60 km/h, le long du littoral, il sera parfois fort avec des pointes de 70 km/h. Minima de 3 à 8 degrés.

Samedi, le ciel sera très nuageux avec des pluies ou des bruines intermittentes. Sur la nord et l’est du pays, les pluies pourraient être continues et modérées. Vent soutenu d’ouest, modéré à assez fort dans l’intérieur et parfois fort le long du littoral. Rafales de 60 km/h. Les maxima oscilleront entre 8 et 12 degrés.

Dimanche, la nébulosité restera abondante mais les précipitations seront moins fréquentes. Le vent d’ouest à sud-ouest restera modéré à assez fort avec des pointes de 60, voire même 70 km/h.