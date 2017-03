Ere: une soirée débat sur les inondations

Peut-on régler le problème des inondations ? Lors des évènements pluvieux de juin 2016, de nombreux citoyens de Tournai ont vu leurs habitations noyées par les eaux des rivières, des égouts ou des coulées de boues. Que faire face à ces phénomènes qui semblent de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs ? Qui doit intervenir ? Quelles sont les responsabilités de chacun ? Quelles mesures et actions pourrait-on mettre en place et seront-elles suffisantes ?

Philippe Robert, échevin de l’Environnement et président du Contrat de rivière Escaut-Lys, propose une soirée-débat autour du thème des inondations dans la vallée du Rieu de Barges. Dans un premier temps, les responsables du Contrat de rivière Escaut-Lys apporteront des éléments de réponses sur la situation existante avant d’aborder le problème sous un autre angle : en partant du principe que le risque 0 n’existe pas, le délicat sujet « apprendre à vivre avec les inondations» sera évoqué.

À travers des exemples de techniques et des propositions de projets que le Contrat de rivière souhaite mettre en place pour accompagner les citoyens, les participants prendront connaissance de techniques de diminution des nuisances au niveau des habitations et pour les personnes.

Cette soirée aura lieu le mercredi 26 avril à 19h à la salle des fêtes de Ère, rue de l'Église Saint-Amand, 14. Ouverte à tous.

Informations au 069/44.45.61 ou contact@crescautlys.be