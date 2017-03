Voici la sélection des Diables rouges pour les matches contre la Grèce et la Russie: Nainggolan de retour, Witsel bien là, Kompany encore absent!

La Belgique dispute face aux Grecs, son premier «véritable test», a confié le sélectionneur national en commentant sa sélection vendredi au centre national d’entraînement de Tubize. C’est la 5e rencontre de qualifications pour les Belges (toujours invaincu dans le groupe H avec un 12 sur 12) face à une équipe de Grèce toujours invaincue aussi, mais avec 10 points. Trois jours plus tard, à Sotchi, la Belgique dispute une rencontre amicale face à la Russie. Pour ces deux échéances, Roberto Martinez a repris 27 joueurs dont quatre gardiens - Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels et Matz Sels, malgré son statut de réserviste à Newcastle.

Le point le plus attendu tournait sans doute autour de Radja Nainggolan. Le stratège de la Roma fait son retour au sein des Diables Rouges. Par contre, Vincent Kompany n’est pas dans le groupe. Roberto Martinez a estimé qu’il valait mieux que le défenseur de Manchester City soit capable de jouer 90 minutes en match avant de réintégrer les Diables Rouges. L’Espagnol compte cependant fermement sur Kompany pour le mois de juin avec le déplacement en Estonie (le 9).

Thorgan Hazard et Steven Defour sont blessés. Nicolas Lombaerts n’est pas repris. Axel Witsel, qui a entamé son aventure en Chine, est bien dans le groupe, de même que Michy Batshuayi.

C’est le premier regroupement des Diables Rouges depuis le 13 novembre et la dernière rencontre de qualifications remportée haut la main (8-1) contre l’Estonie.

La sélection

Gardiens (4): Koen Casteels (Wolfsburg/All), Thibaut Courtois (Chelsea/Ang), Simon Mignolet (Liverpool/Ang), Matz Sels (Newcastle/Ang)

Défenseurs (7): Toby Alderweireld (Tottenham/Ang), Dedryck Boyata (Celtic/Eco), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Thomas Foket (La Gantoise), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Thomas Vermaelen (AS Rome/Ita), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Ang)

Milieux de terrain (8): Nacer Chadli (West Bromwich/Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur/Ang), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United/Ang), Radja Nainggolan (AS Rome/Ita), Youri Tielemans (Anderlecht), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)

Attaquants (8): Michy Batshuayi (Chelsea/Ang), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang), Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Esp), Eden Hazard (Chelsea/Ang), Romelu Lukaku (Everton/Ang), Dries Mertens (Naples/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Ang), Divock Origi (Liverpool/Ang).

