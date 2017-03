Descente de policiers dans les locaux de Coutrai: on se dit sereins à l'Excelsior Mouscron

" Ce n'est pas la première fois que le club hennuyer est attaqué. La saison passée, Westerlo, OHL et Saint-Trond avaient remis en cause la licence accordée à Mouscron. "Une fois de plus, on s'acharne sur note club. Cette nouvelle attaque est assez choquante. Mais je me répète, nous n'avons rien à craindre."

A l'heure actuelle, les dirigeants mouscronnois n'envisagent pas d'intenter une action en justice. Mais ils se gardent le droit de porter l'affaire devant les tribunaux si leur image est encore écornée dans les jours à venir.