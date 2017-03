La Francodyssée sur VivaCité : Ce samedi, direction l'Île Papillon

Si vous aviez raté la première, séance de rattrapage ce samedi de 16h à 18h sur VivaCité. Cap sur les Antilles françaises, en plein cœur de la mer des Caraïbes, à la rencontre des Îles de Guadeloupe. Au programme : découverte de la faune et de la flore, focus sur la somptueuse île de Marie-Galante, danse sur les sonorités carnavalesques,... le tout ponctué d'un invité d'honneur, le chanteur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye.

La Guadeloupe « territoriale », vue du ciel, ressemble aux deux ailes d'un papillon. Il s'agit des deux îles principales de l'archipel : Grande Terre et Basse Terre, très proches l'une de l'autre et reliées entre elles par un pont. Mais les îles de Guadeloupe ne s'arrête pas là, bien au contraire ! Il y a aussi Les Saintes, Marie-Galante et La Désirade. Au total, c'est 400 000 habitants répartis sur ces cinq petits coins de paradis.

Un paradis qui abrite une flore que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Et pour cause, le climat guadeloupéen est un climat de type tropical, ce qui offre une nature plus que luxuriante. Au niveau de la faune, il n'est pas rare de tomber nez à nez avec un iguane qui se pavane au soleil. N'ayez crainte, même si ça peut paraître impressionnant, il ne vous fera aucun mal. Il y a aussi les fameux pélicans, qui scrutent l'eau en plein vol, avant de foncer tête la première s'ils ont repéré un poisson à se mettre dans le gosier.

« Belle Île en mer, Marie-Galante... » chantait Laurent Voulzy, dont la maman est d'origine marie-galantaise. Et c'est un incontournable quand vous allez en Guadeloupe. L'île, située au sud de Grande Terre, se veut être un véritable havre de paix. Entre plages de sable fin, eau d'un bleu turquoise, et champs de canne à sucre à perte de vue... vous trouverez votre bonheur sans trop de difficultés.

Et puis, à cette période, c'est le carnaval en Guadeloupe. Attention, rien à voir avec celui de Binche. Le carnaval guadeloupéen présente de multiples influences, dues à cette diversité multiculturelle propre aux Antilles. Les sonorités peuvent aussi bien être africaines qu'européennes, ou encore sud-américaines comme celles que l'on retrouve au carnaval de Rio par exemple. C'est un spectacle haut en couleurs auquel toute la population veut prendre part.

Les Guadeloupéens attachent aussi beaucoup d'importance au « bien manger »... et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on y mange extrêmement bien ! Laissez-vous guider à travers les petits marchés, à la découverte de tout ce qui fait la gastronomie guadeloupéenne : le poisson, les épices, les ouassous (sortes de crevettes géantes), le colombo (plat typique antillais), etc. Le tout agrémenté d'un « ti-punch », et votre repas sera une vraie réussite !

On ne peut pas parler des Îles de Guadeloupe sans parler de la découverte du littoral. Venez, on vous emmène faire un petit tour en bateau à la rencontre des fonds marins. Avec une baignade à la clef dans l'une des plus belles criques de l'archipel. Prenez masque et tuba et découvrez le sujet diffusé ce vendredi matin dans le 6-8 de Sara De Paduwa, sur la Une.

Vous désirez découvrir la Guadeloupe grandeur nature ? Alors rejoignez-nous ce samedi de 16h à 18h sur VivaCité. Avec Adrien Joveneau, on vous mettra toute la chaleur et l'ambiance antillaises dans les oreilles. Le chanteur et écrivain Gaël Faye, qui connaît bien la région, commentera avec nous cette Francodyssée outre-mer. Alors on se dit « à tout à l'heure ? »

Guillaume Moulaert