Quarts de finale de la Ligue des Champions: Bayern Munich-Real Madrid et Juventus-Barcelone

Les autres rencontres de ces quarts, disputés les 11-12 (aller) et 18-19 avril (retour), seront Atletico Madrid-Leicester et Dortmund-Monaco.

Real-Bayern, c’est une finale avant la lettre entre deux des trois clubs considérés comme les grands favoris de l’épreuve avec le Barça; à eux deux, ils ont d’ailleurs remporté trois des quatre derniers titres.

«Ce sont deux équipes qui ont une très longue tradition, ça pourrait être une finale, a commenté Emilio Butragueno, représentant du Real, sur beIN Sports. On aurait aimé affronter cette équipe un peu plus tard, parce que ce sera une rencontre à risque».

Ces dernières années, les deux clubs se sont déjà affrontés en demi-finales, qui avaient souri au Bayern en 2011-2012 (aux tirs au but) puis au Real en 2013-2014 (1-0, 4-0).

Il s’agira là encore de retrouvailles, avec notamment Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Bayern qui était à la tête du Real lors de la conquête de la «Decima» en 2014, lorsqu’il avait pour adjoint...Zinedine Zidane, désormais sur le banc espagnol.

Cette opposition de prestige charriera de lourds enjeux personnels: côté bavarois, Lahm et l’ex-Madrilène Xabi Alonso rêvent d’un couronnement pour leur dernière saison de joueur, tandis que Cristiano Ronaldo escompte retrouver son meilleur niveau.

Remember la finale 2015

Autre choc, la Juve retrouve le Barça, son bourreau lors de la finale 2015 (3-1). Si le club italien de l’inoxydable Buffon, toujours en quête de sa première C1 à 39 ans, a sorti Porto sans coup férir (2-0, 1-0), la formation espagnole a impressionné en réussissant une «remontada» historique face au Paris SG (0-4, 6-1).

Dortmund face à Monaco, ce sera une alléchante opposition de clubs misant sur la jeunesse et l’offensive, entre un Borussia porté par ses attaquants Aubameyang, Dembélé et Reus, et une ASM qui vit une saison de rêve et bat des records de buts.

L’Atletico de Griezmann vise logiquement une quatrième demi-finale de suite après avoir hérité de l’unique novice à ce stade de la compétition, Leicester, champion d’Angleterre surprise mais qui lutte désormais pour le maintien.

Les quarts de finale :

Atletico Madrid (Esp) - Leicester City (Ang)

Borussia Dortmund (All) - AS Monaco (Fra)

Bayern Muncih (All) - Real Madrid (Esp)

Juventus Turin (Ita) - FC Barcelone (Esp)