Entre Flémalle et Engis: des jeunes déposent des cailloux sur les rails du chemin de fer (vidéo)

Trois jeunes ont été identifiés alors qu’ils déposaient des cailloux sur les rails du chemin de fer, entre Flémalle et Engis, indique Infrabel. Les auteurs ont été appréhendés à leur domicile. C’est un riverain, témoin de la scène, qui a averti les services concernés.

« Un petit film pris par une de nos caméras de surveillance, sur la L125 entre Flémalle et Engis », indique Infrabel dans un communiqué.

« Des jeunes revenant d’une soirée décident de poser de grosses pierres sur le rail.. ce que l’on appelle un acte de malveillance, dans le jargon ferroviaire. En langage juridique, cela relève de l’art.206 du Code Pénal : « entrave méchante à la circulation », pouvant entraîner une peine de 8 jours à 3 mois de prison, et une amende variant de 150 à 6000€. Pour terminer cette petite histoire : les jeunes de cette vidéo ont été identifiés grâce à la collaboration entre la Police du chemin de fer et toutes les parties concernées chez Infrabel et la SNCB. La police s’est rendue chez eux, plainte a été déposée au Parquet.

Un riverain avait vu les jeunes «déposer les pierres » la nuit, il a ainsi immédiatement prévenu nos services. Les pierres ont été enlevées, mais nombreux sont ceux, chez Infrabel, qui disent qu’un déraillement eût été possible.