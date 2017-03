Mouscron: un nouveau PLP va voir le jour du côté du Mont-à-Leux

Les PLP, ou Partenariats locaux de Prévention, ça cartonne dans la cité des Hurlus ! Ils sont en effet de plus en plus nombreux à rejoindre ces réseaux unissant citoyens et police qui se partagent des informations. Jeudi, un nouveau PLP a été présenté, pour le Mont-à-Leux, le Petit Courtrai et le Haut-Judas...

Ce jeudi soir, ils étaient près de 25 à avoir rallié le « Foyer de l’Amitié », à Mouscron, répondant ainsi à l’invitation de Roger Rousmans. Habitant du quartier et victime d’un cambriolage il y a près d’un an, Roger avait émis le souhait, auprès des représentants de la police de Mouscron, de lancer à son tour un PLP, pour les quartiers du Mont-à-Leux, du Petit Courtrai et du Haut Judas.

« Je m’occupe du Foyer de l’Amitié mais aussi de la ducasse du Petit Courtrai depuis près de 30 ans, je suis donc en quelque sorte une personne de référence dans le quartier et les gens n’hésitent pas à venir me voir quand ils sont confrontés à l’un ou l’autre problème », explique M. Rousmans. « J’avais déjà entendu parler de ces PLP, mais sans en connaître beaucoup plus. Après le vol de l’an dernier, j’ai commencé à me renseigner à gauche et à droite avec l’idée de créer l’un de ces partenariats dans notre quartier ».

Une idée qui va tout doucement se concrétiser... Ce jeudi soir, en effet, Benjamin Martin et Sébastien Desimpel, référents PLP au niveau de la police locale, et le futur coordinateur se sont donc réunis au « Foyer de l’Amitié » afin de présenter les tenants et aboutissants du projet.

Retrouvez notre reportage complet dans notre édition papier de ce samedi 18 mars ou dans notre édition digitale...