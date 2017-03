Tournai: Paul-Olivier Delannois compte déposer plainte contre un architecte de la Région wallonne

Il l’avait annoncé, 2017 serait l’année où les marchands de sommeil ne pourraient plus dormir sur leurs deux oreilles. Paul-Olivier Delannois tient parole depuis ce début d’année et il va même plus loin. Récemment, la Région wallonne a retiré son agrément à un architecte qui n’avait pas respecté les prescriptions réglementaires en délivrant à mauvais escient, des attestations de conformité. Les conséquences sur le terrain sont catastrophiques pour Tournai puisque le bourgmestre ff a pris un arrêté d’inhabitabilité pour 22 logements. « C’est avant tout une catastrophe humaine pour tous ces locataires mais c’est aussi un préjudice pour la Ville de Tournai », affirme Paul-Olivier Delannois. Ainsi, l’élu socialiste demandera à un prochain conseil de déposer plainte contre cet architecte.