Péruwelz: détournement à la brasserie Caulier

C.K.

Une ex-comptable de la société Brasserie Caulier a bien abusé de la confiance de ses patrons et détourné une somme de 26.215 euros des comptes de la société vers son compte personnel. C’est la vérité judiciaire qui ressort du jugement prononcé jeudi par le tribunal correctionnel, lequel condamne Christelle A. d’une peine de 12 mois de prison avec sursis de trois ans, et à rembourser les sommes détournées en plus des intérêts compensatoires.