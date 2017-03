Eurovision: la chanson qui représentera la Belgique en 2017 fait un incroyable buzz (vidéo)

Si on compare le nombre de vues, sur Youtube, de la chanson qui représentera la Belgique en 2017 avec les autres titres, on peut clairement en conclure le fait que Blanche peut très clairement rêver du titre suprême.

Ellie Delvaux, alias Blanche, a présenté la semaine dernière à Bruxelles son titre « City Lights », morceau avec lequel elle défendra les couleurs de la Belgique lors de la 62e édition du Concours Eurovision de la Chanson, qui se déroulera en mai à Kiev (Ukraine) autour du slogan « Celebrate Diversity ». L’ancien talent de « The Voice Belgique » concourra lors de la première demi-finale le mardi 9 mai, en vue d’une qualification pour la finale du samedi 13 mai.

Candidate de la saison 5 du programme musical de la RTBF, la jeune Bruxelloise de 17 ans s’est alors fait remarquer par Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe. Partageant le même univers musical, les deux artistes entament une collaboration qui découlera entre autres sur le titre « City Lights », qui traite d’une histoire d’amour. Convaincu du potentiel du morceau, Pierre Dumoulin l’envoie à la maison de disque [PIAS], laquelle décide de produire la chanson.

« Je suis tombé sur une audition de Blanche. Elle avait des larmes dans la voix et faisait passer des émotions », se rappelle Pierre Dumoulin. « Nous nous sommes très vite entendus artistiquement. (…) Mais le morceau n’a au départ pas été composé pour l’Eurovision », ajoute-t-il.

« City Lights » a cependant conquis le jury de la RTBF, qui en alternance avec la VRT, choisit l’artiste qui représentera la Belgique à l’Eurovision. Composé de 12 personnes (heads of music de la RTBF et extérieurs), le comité de sélection a unaniment opté pour le titre parmi une douzaine de chansons proposées, explique Leslie Cable, productrice pour la RTBF de l’Eurovision. « On voulait quelque chose de moderne, d’actuel », précise-t-elle.

La RTBF espère ainsi que Blanche marchera sur les traces de Loïc Nottet qui avait hissé la Belgique en 4e position avec « Rhythm Inside » en 2015. Dans un premier temps, elle défendra le 9 mai prochain une éventuelle place en finale face à 16 autres pays comme l’Albanie, l’Australie, la Finlande, la Pologne ou encore la Suède. Les pronostics des bookmakers classent pour l’instant la jeune artiste dans le top 3, se réjouit pour sa part Jean-Louis Lahaye, qui commentera l’événement en duo avec Maureen Louys sur la Une.

L’Eurovision, divertissement le plus regardé au monde, attire quelque 200 millions de téléspectateurs. Pendant quelques années, les téléspectateurs se sont quelque peu détournés du programme dans tous les pays, indique Leslie Cable. Cependant, un regain d’intérêt a été constaté en 2006 lors de la prestation du groupe de heavy metal finlandais Lordi. L’événement a depuis retrouvé son public.

En 2016, la chanteuse ukrainienne Jamala s’était distinguée avec « 1944 » évoquant la déportation des Tatars de Crimée par Staline, permettant à son pays d’accueillir pour la deuxième fois le Concours Eurovision de la Chanson. Les deux demi-finales et la grande finale se tiendront les 9, 11 et 13 mai au Centre d’exposition international de Kiev.

Blanche avait échoué en quart de finale à l’émission The Voice. On lui souhaite d’aller au moins aussi loin dans le concours Eurovision.