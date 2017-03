Le burn-out parental frappe un parent sur vingt

Michel Royer

Pour la toute première fois, une vaste enquête a été menée par des chercheurs belges sur le burn out parental : un phénomène nouveau et inquiétant. Sa cause essentielle : les exigences que notre société de « l’enfant-roi » impose de plus en plus aux parents. L’étude a révélé qu’un parent sur vingt est actuellement touché par le burn-out parental en Wallonie et à Bruxelles mais que les chiffres passent à 13 % si l’on tient compte de ceux qui sont directement menacés par lui.