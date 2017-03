Météo: un samedi venteux et pluvieux

Ce samedi sera une journée venteuse et pluvieuse mais douce, selon les prévisions de l’IRM, puisqu’on attend des maxima variant de 9° à 14°. Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 km/h et le long du littoral parfois fort avec des rafales de 60 km/ h.

Ce samedi soir et la nuit suivante, le temps sera toujours très nuageux avec de la pluie ou de la bruine. On notera un déclin des précipitations à partir de l’ouest en cours de nuit. La nuit sera douce avec des températures qui ne redescendront pas en dessous de 6° à 10°. Il y aura toujours beaucoup de vent.

Demain dimanche, la nébulosité restera abondante avec quelques périodes de pluie ou de bruine. Les précipitations seront plus fréquentes en Haute Belgique. Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort et parfois fort au littoral avec des pointes de 65 à 70 km/h. Les maxima oscilleront entre 7° ou 8° sur les hauteurs ardennaises et localement 13° en Flandre.

Les jours suivants, un flux océanique parfois perturbé ou légèrement instable, et d’abord encore relativement soutenu, déterminera notre temps. Quelques précipitations intermittentes pourront se produire chaque jour. Le ciel restera couvert lundi mais, les jours suivants, quelques éclaircies sont possibles. Il fera encore très doux lundi avec des maxima jusqu’à 14°.

A partir de mardi, nous perdrons quelques degrés.

Dès vendredi, les conditions redeviendront anticycloniques, garantissant le retour du temps sec et de périodes ensoleillées plus franches.