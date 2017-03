Attentats à Bruxelles, un an après: les policiers toujours en sous-effectifs et des moyens techniques qui font défaut

Revenant sur les attentats et l’année qui a suivi sous un niveau de menace élevé, Michel Goovaerts, anciennement directeur général des opérations de la zone Bruxelles-Ixelles et depuis le 1er janvier chef de corps de cette même zone, et Vincent Gilles, président national SLFP Police, s’accordent sur l’attention à porter sur le déficit continu en termes d’effectifs et l’augmentation parallèle de la charge de travail.

Le chef de corps se réjouit par ailleurs de la plus grande collaboration mise en place entre les différents acteurs et les structures établies pour partager les informations relatives au radicalisme.

Au niveau de l’intervention à la station de métro Maelbeek, Michel Goovaerts estime que la réaction des services de secours a été efficace et se dit satisfait des réflexions communes par la suite pour encore améliorer ce type de réponses: poste de première ligne réservé aux médecins, pompiers et policiers auquel s’adjoindrait un poste secondaire pour une prise en charge élargie, anticipation de situations où pompiers et policiers auraient à entrer en action simultanément, échanges de bonnes pratiques avec les services français... Il remarque par ailleurs que de plus en plus d’exercices sont réalisés en toute discrétion.

Concernant la sécurisation de l’aéroport de Zaventem, Vincent Gilles relève par ailleurs que les 3 box pour réaliser les contrôles physiques ne sont toujours pas opérationnels. Au total, il dénombre près de 500 policiers qui ont sollicité la stress team au lendemain des attentats. Il déplore qu’avec les mesures d’économies de la législature précédente l’équipe ait été réduite à une quinzaine d’assistants sociaux et les délais de prise en charge en conséquence allongés jusqu’à 3 mois. Sur ce point, Michel Goovaerts précise que ce dispositif a depuis été renforcé et que seuls 2 ou 3 policiers de sa zone sont encore en arrêt ou suivis.

(Vincent Gilles, président du groupe Police du syndicat libre de la fonction publique - Photo reporters)

Vincent Gilles se dit opposé à la mobilisation de l’armée, ne serait-ce que par crainte de l’usage en milieu urbain d’armes propres aux zones de guerre et par le peu de possibilités qu’ils ont d’agir face à un agissement suspect. Le chef de corps estime pour sa part que cette collaboration a été excellente et qu’elle est de plus nécessaire. «Personne n’est demandeur d’avoir des militaires dans les rues, mais dans la situation actuelle, ils sont indispensables. Leur présence rassure la population et permet de garder des policiers pour les services de proximité. Si demain les militaires ne sont plus là, ce sont les policiers locaux qui devront se charger de la surveillance du musée juif et des institutions nationales et européennes. Là où j’ai des réserves, ce sont sur les patrouilles mixtes policiers/militaires dont on parle aujourd’hui. Cela nous poserait des problèmes au niveau opérationnel». Dans la même perspective, il plaide pour le maintien d’une police des chemins de fer forte dans les gares et métros et constate avec regret la diminution de leurs effectifs.

Le syndicaliste cible avant tout le déficit en policiers lié à la diminution de la dotation fédérale. «Il faudrait un retour sur notre budget de 2012, à savoir 1,7 milliard. Nous ne sommes plus qu’à 1,1 milliard et accusons un manque de 3.700 équivalents temps plein (ETP). En 2012, on était à - 280 ETP, en 2014 à - 2800 ETP. En 2015, cette législature a décidé de descendre les recrutements de 1.000 ETP à 800. Bien que le gouvernement ait changé son fusil d’épaule en visant les 1.600 ETP et ait réussi à atteindre 1.440 ETP en 2016, l’écart se creuse avec les départs en pension. Nous craignons d’arriver en fin de législature à - 4700/5200 ETP. Il faut près d’un an et demi avant qu’un citoyen ne devienne policier et je ne parle même pas du temps nécessaire pour qu’il soit capable de mener une enquête policière, qui plus est en terrorisme».

Au niveau de sa seule zone, Michel Goovaerts estime que le manque d’effectifs s’élève à 400 hommes et qu’il lui est difficile de répondre aux demandes visant à renforcer la police de proximité et les effectifs des inspecteurs de quartier. «Les tactiques à instaurer, par exemple pour la sécurisation des événements, étaient nouvelles. Aujourd’hui, on peut gérer ça de façon normale. La vie normale reprend en ville. Cela a toujours été le choix des autorités de garder une ville qui n’est pas une forteresse mais qui est bien sécurisée. Fin 2016, le personnel était très fatigué. Je pense qu’en ce début d’année on a trouvé un équilibre entre leur vie privée et la charge de travail et je pense que c’est tenable sans nouvel incident d’ampleur».

Face au déficit criant de policiers, pour Vincent Gilles, «si on ne peut pas prétendre qu’il s’agit d’un pur effet d’annonce, le plan canal est loin d’être une réussite». Le chef de corps y perçoit cependant quelques effets positifs, à savoir une collaboration améliorée avec les autres zones locales et plus encore avec la police fédérale ainsi que la mise en place d’une plate-forme d’échange sur le radicalisme. Même limité, le renfort octroyé a permis de gonfler la cellule radicalisme zonale à une quinzaine d’hommes. Celle-ci a été initié en 2012 avec 2 agents. Vincent Gilles conclut en remarquant que noyer les policiers sous les signalements, par exemple en obligeant les travailleurs sociaux à signaler tout comportement suspect, est contre-productif sans octroyer les moyens humains nécessaires à leur traitement.