Ath: «La foire commerciale est une formidable vitrine»

Ce samedi, les autorités communales ont inauguré la 56eme édition de la Foire commerciale qui durera jusqu’au 27 mars au hall-expo de la ville d'Ath, le "CEVA". Cette foire, véritable institution économique régionale, est organisée par l'Association des Commerçants et Artisans sur plus de 4000m². Au total on retrouvera plus de 80 exposants.

Plus de 50% des exposants viennent de la région.C’est le cas des établissements Cauchies, spécialistes dans le sanitaire et le chauffage, qui sont présents depuis plus de 50 ans, comme nous l’explique un des patrons, Philipe Quenehen : « Il faut savoir que nous sommes présents ici à la foire depuis ses débuts et sur plusieurs générations ».

Il est vrai que les établissements Cauchies, c’est vraiment une histoire de famille puisqu’elle existe depuis 1910. Et à chaque fois les enfants ont pris la relève. La foire commerciale, ils la connaissent vraiment très bien :« Nous avons toujours la même envie de faire la foire. Bien sûr, nous pourrions organiser plus de portes ouvertes dans notre magasin car nous avons un showroom mais on ne toucherait pas le même public. De plus, c’est une bonne ambiance et c’est quelque chose à faire. Il faut savoir que de nos jours, c’est toujours rentable de participer à ce genre d’évènements. Sans oublier que cela reste une véritable vitrine pour les exposants. Pour nous, c’est de montrer que nous sommes toujours là et que les futurs générations sont là avec nous ».

Et Philippe de poursuivre : «Il faut savoir que les gens attendent cela avec impatience car nous sommes au début du printemps. Pour nous, la foire représente au niveau des commandes un quart de notre budget annuel ».

Une foire qui restera visible jusqu’au 27 mars avec le plein d’animations. Plus d’infos sur notre blog ttp://ath.blogs.sudinfo.be/