Ath: le capitaine de marine et sa culture de cannabis

L’homme avait investi près de 10.000 euros dans du matériel. Les inspecteurs spécialisés de la zone de police d’Ath ont fait le tour du logis et ils ont découvert des tentes équipées d’un système de ventilation et d’éclairage, du cannabis qui séchait sur un porte-vêtements et quatre pots destinés à une connaissance. « Il voulait récupérer son matériel car il fait des recherches sur le cannabis thérapeutique, c’est à la mode », avait commenté le substitut du procureur du roi qui a requis une peine de six mois de prison avec sursis.

Un homme hyperactif

La défense du capitaine, M e Marine (cela ne s’invente pas) Legrand a plaidé une suspension simple du prononcé de la condamnation. « Mon client a un rythme de vie hors du commun. C’est un grand anxieux, hyperactif et le cannabis lui a toujours permis de cacher son stress. Il a un régime strict et ne dort que quatre heures par nuit », a expliqué l’avocate. Son client se qualifie plutôt d’épicurien qui cultive du cannabis ne contenant pas de THC, une substance psychotrope.

Le capitaine au long cours n’a aucun antécédent judiciaire, après avoir servi près de 25 ans la marine marchande, il s’est lancé dans une activité d’expert dans le domaine de la marine.

Le ministère public ne s’est pas opposé à l’octroi d’une suspension mais a sollicité la confiscation de son matériel.

Présumé innocent, le capitaine sera jugé le 18 avril.