Tournai: un homme enlevé à la sortie de la ville

Alors qu’il marchait, non loin du rond-point de l’Europe, pour rentrer chez lui, un homme a été accosté par une voiture qui est arrivée à vive allure. « Une passagère arrière a ouvert la portière et m’a attrapé par le bras pour me tirer dans le véhicule », a-t-il déclaré aux policiers.

Une fois assis dans la voiture, l’homme s’est vu proposer une fille, de joie donc, alors que la voiture poursuivait sa route prenant la direction de Templeuve. Le conducteur de la voiture, qui parlait calmement, souhaitait l’emmener en France !

Plus d’infos dans l’édition numérique de Nord Eclair