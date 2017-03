Tournai: deux étudiantes primées au concours «Ma Plume Contre le Racisme»

Léonie Stolberg, étudiante à l’institut Saint-Luc de Tournai a remporté le second prix du concours «Ma plume contre le racisme» décerné mardi par le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (Mrax). Et une autre Tournaisienne, Jeanne Simon, a eu le 3 e prix. Elle étudie à Saint-André.

Camelia Semigabo, une élève de l’école belge de Kigali au Rwanda, a remporté le premier prix du concours «Ma plume contre le racisme» décerné mardi par le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (Mrax). Ce concours d’écriture propose aux élèves des classes de 5ème secondaire de produire un texte à partir de la biographie et d’une citation d’une personnalité qui s’est distinguée dans son combat antiraciste. Pour cette seconde édition, plus de 300 élèves ont découvert le parcours de Mohamed Ali et se sont exprimés sur les enjeux du racisme, de la ségrégation et de l’identité.

Ce prix était décerné dans le cadre des activités d’animation et de sensibilisation des jeunes à la lutte contre le racisme organisé cette semaine par le Mrax.

Le second prix a été attribué à Léonie Stolberg de l’institut Saint-Luc de Tournai.

Le troisième prix a été attribué à Jeanne Simon de l’Institut Saint-André de Ramegnies-Chin (Tournai).

Le prix «Coup de cœur», soulignant la qualité de la prose de l’auteur, a été remis à Ibrahim Moulila de l’Institut des Dames de Marie à Bruxelles.

La suite de l’aventure se déroulera au Rwanda, annonce le Mrax dans un communiqué. La lauréate ayant remporté un prix collectif pour toute sa classe, une sortie scolaire dans un lieu symbolique de la lutte contre le racisme et pour l’égalité sera organisée.

Le concours est soutenu par Isabelle Simonis, ministre de l’Egalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns, ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Philippe Courard, président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.