D3 am. - Fin de saison pour Lionel Mazzeo au RFC Tournai

Le jeune ailier s’est fracturé la cheville, et sera « out » pour la fin de saison. Concernant les autres blessures, Arthur De Coninck a repris normalement avec le groupe et sera de nouveau sélectionnable d’ici une semaine. Chris Vandennieuwenborg doit lui rencontrer le médecin pour savoir s’il est apte ou non à reprendre.

Du côté des suspensions, aucune n’est à déplorer du côté tournaisien.

Les hommes de Pister s’entraîneront encore jeudi soir et samedi matin, avant un déplacement périlleux du côté de Quévy-Mons. En cas de défaite, les Tournaisiens se retrouveraient à six points des Montois, et n’auraient plus beaucoup de droit à l’erreur en vue du tour final.