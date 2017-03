D2 am. - REAL: tous là, sauf Habsaoui

Steven Hilaerts pourra compter sur l’entièreté de son groupe, en vue de la réception de l’Olympic Charleroi, troisième de cette série et actuellement en course pour le tour final.

Un gros morceau pour les « Camomilles », juste après la défaite à La Louvière.

Hormis Soufiane Habsaoui, touché au ménisque, aucun blessé n’est à déplorer. Le joueur doit encore passer des examens, afin de connaître la durée de son indisponibilité

Au niveau des suspensions, rien à signaler non plus. Les hommes d’Hilaerts se sont entraînés mardi soir, et finiront la semaine avec des séances ce jeudi ainsi que vendredi.