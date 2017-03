Tournai: trois ans ferme, pour avoir drogué et violé «une amie»

L’homme est accusé d’avoir violé, le 26 mai 2015, à son domicile, une de ses connaissances qui séjournait dans un centre d’accueil. Il aurait agi alors que la victime était inconsciente. De fait, avant d’abuser d’elle, ce dernier lui a administré une dose puissante d’anxiolytiques, qu’il avait alors fait passer pour du paracétamol. La jeune femme s’était en effet réveillée le lendemain matin, étourdie et le corps tuméfié. Elle avait par la suite décidé de porter plainte. En se basant notamment sur les antécédents du prévenu et le rapport médical – confirmant la présence de drogue dans le sang de la victime – Claude Allart a été déclaré coupable et écope de 37 mois de prison ferme.

