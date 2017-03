Antoing: un an de chantier pour la Grand-Rue

La Ville d’Antoing n’a pas vraiment eu le choix tant les problèmes liés à l’instabilité des pavés sont graves. Toutes les tentatives de réparations ponctuelles ont échoué et il n’y avait plus d’alternative à une rénovation complète de cette rue réalisée en 2001. Quels travaux sont prévus et comment se dérouleront-ils ? Toutes les précisions dans votre Nord Eclair de ce samedi 25 mars 2017 et dans notre édition digitale.

En savoir plus sur notre édition digitale grand-rue-antoing-1-de-chantier-et-5-etapes