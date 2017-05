Mouscron: un show original pour la bonne cause

À l’initiative de l’asbl « Un rêve une étoile et tout est possible », en collaboration avec l’asbl « Méline », les amateurs de musique pourront en effet participer à un sympathique dîner-spectacle proposant une succession de tableaux originaux mis en valeur par des titres chantés en live et des costumes adaptés.

À l’affiche, on retrouvera ainsi les chanteurs de cœur et de talent Mitch Roelens et Rodrigue Azuro, mais aussi Alexis Confortario et son show baptisé « Le temps des légendes ».

Infos complémentaires et réservations au 0497/89.85.24. ou 0472/70.55.54.

Si vous voulez en savoir plus sur Alexis Confortario, il vous suffit de consulter notre article complet dans notre journal papier de ce vendredi 28 avril ou dans notre édition digitale...