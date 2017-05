Les élèves du Collège technique Saint-Henri remportent trois prix au concours «Ça plane pour toi»

Il y a une semaine, les élèves de 4 e et 5 e transition électro-mécanique et un élève de 6e mécanicien d’entretien passionné d’aviation, ont participé au concours « Ça plane pour toi », organisé par l’ULg. Il avait pour but de réaliser le plus long vol possible en planeur. Sur les quatre prix du concours, le Collège technique Saint-Henri en a gagné trois grâce à Loïc Baelde, Florian Loosfeld et Mattias Desimpel.

