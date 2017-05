Comines: de nombreuses activités à venir pour la maison de jeunes «Carpe Diem».

Les derniers jours ont été particulièrement animés du côté de la maison de jeunes « Carpe Diem » basée à Comines et Ploegsteert. Il y a d’abord eu deux semaines de vacances de printemps bien remplies, puis une soirée « rhétos » pleine d’ambiance avant la « Fête de la Récup’ » inédite du week-end passé. Mais ce n’était qu’un début...

Avouons-le, les animateurs de la MJ ont bien mérité un peu de repos. C’est pourtant mal les connaître... Une multitude de rendez-vous sont ainsi encore au menu des prochains jours !

Et tout commence dès ce soir par le premier « Open Barbecue » de la saison (il y en aura cinq autres, en mai et en juin) et demain, par un match d’impro.

Les rendez-vous suivants sont le pot des bénévoles du festival « J’veux du Soleil », un souper en faveur de jeunes qui partiront en Roumanie, des ateliers d’initiation à la sérigraphie, une opération carwash et enfin une soirée mousse pour clôturer la saison en beauté.

Plus d’informations à propos de ces différents événements dans notre édition digitale...