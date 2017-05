La Comin'run revient le premier juillet

Comin’run, la course à pied colorée et festive revient pour une troisième édition le premier juillet prochain. Cette année, les organisateurs ont décidé de soutenir la Fondation contre le cancer. Les inscriptions sont ouvertes et un tarif préférentiel est d’application jusqu’au 20 mai.

La troisième édition de Comin’run aura lieu le 1 er juillet prochain. C’est quoi ? C’est une course colorée sportive, festive et caritative, ouverte à tous. « C’est sportif puisque c’est un parcours de course à pied. Festif, car c’est la fête du début à la fin. Caritatif car chaque année on soutient une cause. La première année on a soutenu l’école de foot de Comines, la deuxième l’école spécialisée Les Aubiers à Comines. Et cette année, nous avons choisi la Fondation contre le cancer », explique Maxime Ponchaux du comité organisateur.

Cette année, les organisateurs ont prévu plusieurs nouveautés. Découvrez-les, ainsi que les modalités d’inscription dans notre édition digitale.