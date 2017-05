Les festivités de la Maison de la Santé annulées ce dimanche

Après l’annulation du marché aux puces le dimanche 22 avril dernier, la police et le bourgmestre ont, durant une réunion sécuritaire, décidé d’annuler la journée détente organisée par la Maison de la Santé dans le cadre de ses 10 ans d’existence. « On a décidé d’annuler pour les mêmes raisons que lors du marché aux puces. La menace est bien présente sur ces élections françaises, même chez nous, on ne veut prendre aucun risque. Les organisateurs ont bien compris que ce n’était pas de gaieté de cœur et qu’on ne pouvait pas faire autrement malheureusement », explique Alfred Gadenne, bourgmestre de Mouscron.

La seule différence par rapport aux élections du premier tour, c’est que cette fois, la rue du Blanc Pignon ne sera pas fermée à la circulation. « Le parking sera quant à lui fermer et les gens iront voter dans le hall principal du Centr’Expo. »