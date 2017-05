Chantal Goya à Mouscron ce dimanche: «Les Belges savent accueillir les gens»

Nicolas Rooze

Malgré une carrière qui dure depuis plus de 40 ans, la chanteuse Chantal Goya ne se lasse pas d’interpréter les titres qui ont fait son succès et qui plaisent aujourd’hui autant à papy et mamie qu’au petit dernier de la famille. Elle a peut-être plus de 70 bougies sur le gâteau, mais l’énergie qu’elle dégage sur scène devrait inspirer plus d’un jeunot débutant dans le métier. Ce dimanche après-midi, Chantal Goya et tous ses personnages bien connus seront au parc communal de Mouscron dans le cadre du spectacle du « Village RTL », dont elle est la tête d’affiche.