La réaction de Mircea Rednic après le nul de Mouscron à Lokeren: «Dommage, ces débuts de 2e mi-temps qui nous coûtent des points»

« Après une entame de match exécrable, nous pouvions nous estimer heureux de n’être menés que 0-2 à la pause » disait Runar Kristinsson. « Et, si parfois à cet instant du match il convient de rester calme et pondéré devant le groupe, ce n’était pas le cas ce soir. Heureusement, les joueurs ont reçu le message, et nous avons offert un tout autre visage ensuite ».

« Bien en place, nous avons livré une très bonne première période, et su profiter des erreurs de l’adversaire pour marquer en contre » observait de son côté Mircea Rednic, le T1 de l’Excel. « A la reprise, le changement tactique du Sporting, qui a aligné un 2e attaquant en la personne de Miric, qui a gagné tous ses duels, a porté des fruits. Lokeren a eu le monopole de la 2e mi-temps, et, au final, ce match nul est logique, car nous aurions pu inscrire un 3e but avant le repos, de même que Lokeren s’est retrouvé en position de gagner ce match. Je constate qu’une fois de plus notre mauvais début de 2e mi-temps nous a été préjudiciable, et c’est dommage. C’est un problème récurrent qui nous coûte des points. Humiliés 6-0 à Genk, nous aurons une revanche à prendre lors de la visite des Limbourgeois le week-end prochain, à la fois pour nous et pour nos supporters. »