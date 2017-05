Estaimbourg: un festival qui comblera les fans de new wave (+vidéo)

Vous êtes nombreux, chaque trimestre, à participer aux soirées new wave organisées du côté du superbe Château de Bourgogne, à Estaimbourg. Grand fan de ces styles de musiques aux sonorités électroniques et punk rock, qui ont cartonné dans les années 80, François-Xavier Legleye a donc lancé ces soirées, avec le succès que l’on connaît.

Le samedi 13 mai, toutefois, l’événement qui sera proposé au même endroit sera bien plus qu’une simple soirée puisque l’on parle cette fois carrément de festival. De 15h à 23h30, ce sont en effet sept groupes bien connus des fans de new wave qui se produiront en live au sein du château. De « Morgan King » (UK) à « Hapax » (IT), en passant par « Marsheaux » (GR/UK), « Dageist » (FR), « The Frozen Autumn » (IT), « SA42 » (BEL) ou encore la tête d’affiche « Clan of Xymox » (NL), il y en aura pour tous les goûts pour la grande première du festival baptisé « New Gold Dreams ».

Retrouvez notamment une petite présentation des différents groupes à l’affiche du festival dans notre journal papier de ce lundi 8 mai 2017 ou dans notre édition digitale...