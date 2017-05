Quentin Walcarius, ex-scout de l'Excel, fait le grand plongeon

Quand on emprunte la route express à Mouscron, il y avait une enseigne qui attirait l’attention. Avec son drapeau belge et français et surtout un nom qui rappelle une chaîne de fast-food belge, le magasin Quick faisait partie du paysage mouscronnois. Une enseigne qui fête cette année ses 60 ans d’existence et qui est spécialisée dans la confection d’ustensiles en cuivre et autres métaux. Depuis plusieurs mois, les choses ont quelque peu changé et le bâtiment attire toujours autant les regards et suscite la curiosité des automobilistes. La façade est toujours aussi tape à l’œil, mais l’activité a quelque peu changé à l’intérieur.

