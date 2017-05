Comines-Warneton: devenez champion de l'énergie

La cellule énergie du CPAS de Comines lance un appel à toutes les familles cominoises pour les aider à réduire leur consommation énergétique. Un tuteur les accompagnera durant 6 mois minimum et leur donnera des petits trucs et astuces à mettre en place au quotidien pour réduire les factures de gaz et/ou d’électricité.

L’énergie coûte de plus en plus cher. Partant de ce constat, la cellule énergie du CPAS de Comines a décidé de lancer un appel aux familles cominoises. Elle veut les aider à analyser leur consommation d’énergie et à la réduire. Toutes les familles de l’entité peuvent y participer.

