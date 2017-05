Estaimbourg: toujours plus d'activités à l'événement «La course pour la vie!»

En seulement trois éditions, l’événement « La course pour la vie ! » est déjà parvenu à se faire une place dans le calendrier des festivités régionales qui font se déplacer les foules. Fixée au dimanche 21 mai, la quatrième édition proposera un savant mélange d’épreuves sportives et d’activités variées, pour la bonne cause, à Estaimbourg.

Cette journée du cœur (les bénéfices récoltés sont en effet destinés à des associations) attire de plus en plus de monde et prend de plus en plus d’ampleur au fil des éditions. Parallèlement aux courses à pied et à la balade à vélo, les organisateurs ont ainsi décidé d’élargir le panel d’activités mises en place ce jour-là.

