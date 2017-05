35 candidats pour Miss et Mister Luingne

Le 1 er octobre 2017, 35 candidats vivront une soirée mémorable. Devant le public de la salle Lagrange de Mouscron, une Miss et un Mister Luingne seront élus. Lors de la présentation des participants, le vendredi 5 mai au garage Ford Rousseau, Sylvie Goesaert a félicité les candidats et les a présentés.

Les candidates et les candidats de Miss et Mister Luingne

Ils étaient 16 candidats en 2016 et sont deux fois plus nombreux en 2017, plus d’infos dans notre édition digitale de Nord Eclair.