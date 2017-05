Mouscron obtient sa licence via la CBAS et reste en D1A

Mouscron avait assuré son maintien sur le terrain en remportant ses deux derniers matchs de la saison régulière face au Standard (1-0 le 4 mars) et à Courtrai (0-2 le 12 mars). C’était ainsi Westerlo qui avait hérité de justesse de la 16e et dernière place, synonyme de descente en D1B.

Mi-avril, la commission des Licences de l’Union belge de football a refusé d’accorder la licence de football professionnel aux Mouscronnois. Ceux-ci ont fait appel auprès de la CBAS et défendu leur cause vendredi dernier. Ils ont convaincu la plus haute juridiction d’appel du sport belge que le club n’était plus aux mains d’agent de joueurs et donc méritait sa licence. La CBAS dispose de dix jours pour motiver sa décision.

Comme celle-ci est sans appel, Mouscron restera bien en D1A la saison prochaine, Westerlo jouera en D1B et Lommel en D1 amateurs (A1).

L’an dernier déjà, Mouscron avait obtenu le droit d’évoluer au plus haut du football belge grâce à la licence octroyée par la CBAS.