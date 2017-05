Fin du chantier sur la E42/A8 entre Kain et Lamain

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E42/A8 entre Kain et Lamain (Tournai) est quasi fini. En direction de Bruxelles, deux des trois bandes ont été ouvertes à la circulation ce mercredi matin. Toutes les voies, notamment vers la France, seront accessibles le 31 mai prochain.

Scindé en quatre phases, le vaste chantier avait débuté en mars 2015 et se clôturera avec un mois d’avance sur les prévisions. Plus de 40 millions d’euros, HTVA, ont été injectés dans ces travaux par la Sofico. Les travaux comprenaient la démolition de la voirie jusqu’aux sous-fondations et la reconstruction de nouvelles structures dont une voirie en béton armé continu.

Les travaux ont permis de réaliser une 3e bande de circulation entre Kain et l’échangeur de Marquain (E42/A8/A17), ce qui permettra une meilleure fluidité du trafic. Ce chantier visait aussi à gérer la problématique du bruit (pose de 7.500 m² d’écrans acoustiques), de gérer le problème des eaux de ruissellement (nouvel égouttage sur 8km) et enfin de réaliser des travaux sur huit ouvrages d’art. Ce chantier a été réalisé par l’association momentanée TRBA-Stadsbader.