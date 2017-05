Oups: Monica Bellucci dévoile sa poitrine en pleine cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes (vidéo)

Qui dit Festival de Cannes, dit accidents de robe majeurs. Culotte apparente, poitrine dévoilée, ou simple téton qui se fait la malle : il y en a chaque année pour tous les goûts.

Cette année, ce n’est pas sur le tapis rouge que cela s’est produit, mais carrément sur la scène du Palais des Festivals. La maîtresse de cérémonie, l’actrice italienne Monica Bellucci (52 ans), a ainsi connu un petit moment gênant qui fait évidemment le buzz sur les réseaux sociaux.

Sa robe, très transparente au niveau du décolleté, dévoilait un peu trop sa poitrine, et les nombreux spectateurs et téléspectateurs ont pu voir qu’elle ne portait pas de soutien-gorge...

euuuuh... on voit ses seins là non ???? Y a un téton qui me regarde ! #MonicaBellucci #Cannes2017