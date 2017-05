La pension minimum pour les indépendants va augmenter

Porté par les ministres des Pensions et des Indépendants, Daniel Bacquelaine et Willy Borsus, l’avant-projet de loi prévoit l’introduction d’un montant de base particulier pour les pensions de retraite et de survie minimum versées aux indépendants disposant d’une carrière incomplète. Cela permet de majorer ce montant de 1,7% tel que prévu dans l’accord social.

Les pensions vont donc augmenter comme suit: + 1% de la pension minimum de retraite et de survie en cas de carrière complète à partir du 1er septembre 2017 et + 1,7% de la pension minimum de retraite et de survie en cas de carrière incomplète au 1er septembre 2017.

Au total, la pension minimum pour indépendant (isolé) avec une carrière complète en tant qu’indépendant a été augmentée depuis le début de cette législature de 115,97 euros par mois (+ de 10 %).