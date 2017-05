Donald Trump qualifie l'enquête sur l'ingérence russe de "plus grande chasse aux sorcières visant un politicien de l'histoire américaine"

Le président américain Donald Trump s’est dit victime de «la plus grande chasse aux sorcières» de l’histoire américaine, au lendemain de la nomination d’un procureur spécial dans l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle.

«C’est la plus grande chasse aux sorcières visant un politicien de l’histoire américaine!», a tweeté Donald Trump, jeudi matin.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!