Santé: nos aînés sont heureux !

Pour son 10 e volet, le Thermomètre Solidaris a souhaité se pencher sur les « 80 ans et plus » en interrogeant près de 450 personnes en face à face. Bilan ? Ils se sentent plutôt pas mal dans leur vie et ont le sentiment d’être des privilégiés.

À ce jour, rares encore sont les études portant sur cette population du 3 e et 4 e âge. Du coup, la mutualité Solidaris a souhaité se pencher sur les 80 ans et plus pour son 10 e Thermomètre des Belges. Pourquoi les aînés ? «Bien souvent dans les études, on s’arrête aux personnes de 75 ans. Nous, nous avons eu envie de les écouter», explique Delphine Ancel, chargée d’études à la direction marketing de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.

Or, jamais le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus n’a été aussi élevé dans la société. En un peu moins de 25 ans, cette population a même doublé passant de 155.721 personnes en 1990 à 235.077 en 2013. Paradoxalement, alors que ces adultes du 3 e et 4 e âge sont de plus en plus nombreux, la société porte rarement un regard positif sur le vieillissement, et cela, tant sur le plan social - l’assimilant à la maladie, au handicap, à la dépendance, à la démence,… - que sur le plan économique - lié aux financements des systèmes de retraite et de soins. Du coup, Solidaris a eu envie de mettre un petit coup de projecteur sur ces personnes plus âgées. Quelque 450 d’entre elles ont été interrogées, en face à face, dont 20% de personnes vivant en maison de repos.

Une leçon de vie

Qu’est-ce qui ressort de cette étude ? «Beaucoup d’éléments positifs. Les personnes plus âgées participent peu à la vie politique, économique et sociale. Pourtant, ces personnes ne manquent pas d’intérêt. C’est parfois une vraie leçon de vie qu’elles nous donnent, notamment parce qu’elles cultivent davantage les éléments positifs de la vie », note Michel Jadot, président de Solidaris.

L’enquête montre d’abord que 86% des personnes interrogées estiment que leur vie est satisfaisante. L’allongement de l’espérance de vie a, indéniablement, fini par modifier la réalité sociétale de la vieillesse. Ce contexte s’accompagne d’une multitude de clichés que l’on a tendance à associer à cette tranche de la population, à commencer par celui qui laisse supposer que les plus âgés n’ont plus le moral. Il s’agit d’une première idée reçue car 40% des 80 ans et plus ne sont jamais anxieux, angoissés ou en dépression, par rapport à la population totale (14%).

«C’est une statistique marquante. On explique cela par plusieurs éléments. Ce sont des personnes qui sont davantage confrontées à des événements de vie négatifs : ils voient des gens mourir dans leur entourage, plus de personnes veuves… Mais on constate que, passé un certain âge, on se focalise plus sur ce qui va bien dans la vie que sur ce qui va mal et sur l’instant présent tout simplement. C’est ce qu’on appelle la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle», ajoute Dephine Ancel. Quelque 96% des personnes interrogées disent aussi pouvoir compter sur leurs enfants ou petits-enfants pour les aider dans différents domaines.

Vivre chez eux

Pour ce qui est de la dépendance, majoritairement, les seniors veulent rester chez eux. 42% jugent inenvisageable d’aller vivre en maison de repos, on passe à 68% s’il s’agit d’aller vivre chez un proche. Ils réclament simplement le droit de vivre chez eux, en étant aidé. Actuellement, ils sont 43% à avoir besoin un soutien pour la gestion de leur logement et seulement 17% à faire appel à quelqu’un pour eux-mêmes. «L’espérance de vie augmente. Les gens vivent en meilleure santé. Il y a clairement, pour eux, un intérêt de rester chez eux. Ils s’y sentent bien et ont généralement peur d’aller en maison de repos », poursuit Michel Jadot. «La solution, c’est évidemment le maintien à domicile par l’intermédiaire d’un habitat adapté, d’une aide quotidienne et de services qui leur sont proposés», ajoute le président qui se dit favorable à la mise en place d’une assurance «autonomie» qui permettrait de financer des prestations de services pour les aînés. «C’est important de faire participer les aînés à la vie sociale et associative et de remettre l’humain au cœur des préoccupations», conclut-il.