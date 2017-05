Le chauffeur qui a fauché plusieurs piétons sur Times Square était sous l'influence de la drogue PCP: la victime, Alyssa, est une jeune femme de 18 ans

L’homme qui a renversé 23 piétons sur Times Square jeudi à New York, faisant un mort et plusieurs blessés graves, a été testé positif à la drogue PCP, a confirmé une source policière à CNN. La jeune femme qui a perdu la vie était en citytrip avec sa famille.

Le conducteur de 26 ans, était sous l’influence de PCP ou phéncyclidine, un dérivé synthétique de médicaments. Il a affirmé à la police avoir répondu à un appel divin en renversant des piétons sur Times Square jeudi à New York, durant l’heure du déjeuner. Le suspect, qui souffre de « problèmes psychologiques », a aussi indiqué à la police qu’il s’attendait à ce que les agents l’abattent, selon la même source.

Le jeune homme avait déjà été arrêté en 2015 et 2008 pour conduite sous état d’ivresse et des « menaces » de nature non précisée en 2016, ont détaillé les autorités, sans dire s’il était en état d’ivresse jeudi matin.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a exclu les motivations terroristes pour ces faits qui font l’objet d’une enquête pour accident.

Sortie prendre l’air

La seule personne ayant perdu la vie suite à cet incident est une jeune Américaine de 18 ans. Originaire du Michigan, Alyssa Elsman était en citytrip avec sa famille à New York. La jeune femme a été fauchée, tout comme si petite soeur de 13 ans, mais cette dernière n’a été « que » blessée. Quelques minutes avant le drame, Alyssa avait posté sur Instagram une vidéo dans laquelle elle se réjouissait d’être à Times Square.

« J’ai tout de suite compris qu’il se passait quelque chose car elle n’a pas répondu directement à mon sms », a expliqué son petit ami Trevor West au New York Post. « Normalement, elle répondait très rapidement. Elle était tout pour moi, elle me motivait, faisait tout pour moi », a-t-il déclaré, dévasté. Selon lui, sa petite amie était sortie pour prendre l’air juste au moment du drame…