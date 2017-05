Le citoyen wallon accorde une note moyenne de 6 sur 10 pour la gestion de sa commune

Tous pourris les hommes politiques ? C’est hélas un refrain populiste connu. Tous, excepté les élus de proximité, serait-on tenté d’écrire après avoir lu l’étude commandée par l’Union des villes et des communes de Wallonie : les citoyens ont en effet une image plutôt positive de la manière dont est gérée leur commune avec une note de 6 sur 10. « C’est bien, mais on peut encore mieux faire », estiment les élus de Wallonie picarde que nous avons interrogés.

Les services de l’état civil et de la population, comme ceux de Tournai ci-dessus, sont les plus connus des citoyens wallons.

Sur les 1035 citoyens sondés par la société Sonecom pour le compte de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie, 49 proviennent de Wallonie picarde : 24 Tournaisiens, 14 Athois et 11 Mouscronnois. L’UVCW ne préfère pas donner les chiffres par arrondissement, histoire sans doute qu’on ne se livre pas à des comparaisons entre sous-régions. Mais globalement le Wallon a une image plutôt positive des pouvoirs locaux. Les cotes attribuées sur une échelle de 1 à 10 sont favorables : 6,54 pour les infrastructures ; 6,34 pour la gestion communale ; 6 pour les initiatives prises par les autorités locales et même 7,7 pour la facilité d’accès à l’accès des écoles et des crèches. À titre de comparaison, seuls 54 % des Français se disent satisfaits des services publics sur leur territoire communal.

Découvrez la suite de notre reportage, avce les réactions de nos responsables politiques et tous les chiffres de l’étude, dans l’édition digitale de Nord Eclair