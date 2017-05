Les étonnantes révélations sur David Pujadas: "Il terrorisait la rédaction"

Ce jeudi, un membre de la direction de France 2 a en effet expliqué anonymement dans l’Express que le départ de David Pujadas n’était pas forcément pour lui déplaire. Car si de nombreuses personnalités et des milliers d’internautes ont été étonnés et décus suite à l’annonce de ce départ surprise, le présentateur ne faisait, semble-t-il, pas l’unanimité : « Ça ne reflète pas la réalité. De nombreux journalistes de la chaîne se réjouissent, en réalité. Honnêtement, on se doutait depuis un moment que David Pujadas allait partir. Mais à cause du manque de sens politique de Delphine Ernotte, on est obligé de le soutenir. Tout le monde ici sait que ça n’a rien à voir avec Emmanuel Macron. On est très malheureux que certains pensent qu’il s’agit d’un ordre politique », a révélé cette source.

Le problème, c’est visiblement que David Pujadas n’était pas tendre avec certains collaborateurs : « Il faut savoir que ce système fonctionne comme une petite caste. Ils se co-optent, en excluent d’autres. Moi, par exemple, je suis boycotté du 20 Heures sans même savoir pourquoi. Il y a énormément de discrimination ». Un autre journaliste a de son côté expliqué que David Pujadas « terrorisait la rédaction ». Des propos relativisés par un autre journaliste : « David Pujadas peut être assez autoritaire, oui. Disons que la mayonnaise monte facile avec lui. Mais depuis deux ans, il s’est calmé, il est devenu beaucoup plus placide. Ses rapports avec les journalistes se sont améliorés de façon générale. Il continue évidemment à s’impliquer dans le choix des sujets, mais d’une manière plus calme ».