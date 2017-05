Fermeture de Clean Lease à Tournai: FGTB et CSC lavent leur linge sale en public

C’est la guerre entre les syndicats CSC et FGTB à propos du dossier Clean Lease (autrefois Blanchi Tout), une entreprise de nettoyage industriel, menacée de fermeture, qui emploie 69 personnes. Dans un communiqué, le syndicat socialiste annonçait, dans le cadre de la procédure Renault, avoir sauvé 20 postes de travail, dont les 11 conducteurs maintenus à Tournai, les trois employés également appelés à rester sur le site de la rue Hautem et enfin une dizaine d’ouvriers invités à travailler sur le site de la maison mère en Flandre occidentale.

Mais le syndicat chrétien qualifie aujourd’hui le communiqué de la FGBT de « mensonger ». « C’est un mensonge énorme que de dire que la réunion de la FGTB hier a permis de sauver ces 14 emplois….ils n’ont jamais été menacés », s’indigne la CSC : il n’aurait jamais été question de licencier les chauffeurs et depuis le début de la crise, il n’aurait jamais été question de transférer les trois employés. Quant au transfert de 10 ouvriers tournaisiens en Flandre, c’est uniquement si les personnes en question « le désirent ». « La FGTB n’y est absolument pour rien », martèle le syndicat chrétien.

Pire : la CSC accuse le syndicat socialiste de ne pas connaître le dossier.« C’est vrai qu’en quittant les réunions, c’est pas comme cela qu’on peut vraiment comprendre les enjeux », écrit la première dans son communiqué, en lettres rouges pour les passages les plus polémiques. Ambiance. Le divorce entre les deux syndicats est consommé depuis l’explosion du front commun le 10 mai dernier : la FGTB avait quitté la table de négociations parce qu’elle reprochait à la CSC d’avoir adressé des questions à la direction, une heure trente seulement avant la réunion. La CSC dit pouvoir finaliser le plan social avec la direction lors des réunions des 20 et 26 juin. « L’entreprise va faire un ou plusieurs emprunts pour financer le plan social », se réjouit-elle. « La CSC a déjà demandé que le montant de l’emprunt prévu soit revu à la hausse. La direction s’est montrée favorable à cette demande et cela doit encore être concrétisé ». Avec le conflit entre la FGTB et la CSC, qui lavent leur linge sale sur la place publique, on en oublierait presque que 69 familles restent inquiètes pour leur avenir.