C.K.

Un vol de chaussures et d’équipements sportifs a été perpétré dans un entrepôt à Mouscron la nuit du 7 au 8 juillet 2016. Un suspect a dénoncé ses neveux, lesquels clament leur innocence et l’accusent d'avoir tué sa soeur alors que la justice a conclu à un accident. C'était il y a plus de vingt ans...