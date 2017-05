Magouilles à la Chambre: deux hauts fonctionnaires payés au noir 500€/mois

Magouilles au Parlement fédéral. Deux hauts fonctionnaires de la Chambre, à savoir l’ancien directeur général de la Questure et l’actuel directeur comptable, sont soupçonnés d’avoir été payés au noir 500 euros par mois pour s’occuper de la caisse de pension des députés. Une situation qui dure depuis... 1999. Après une enquête interne, le président de la Chambre, le N-VA Siegfried Bracke, a transmis le dossier au parquet de Bruxelles.

Voilà une affaire qui va donner du grain à moudre aux détracteurs du système politique actuel, déjà fortement en difficulté suite aux affaires Kazakhgate, Publifin et, tout récemment, des hôpitaux de Charleroi, pour ne citer que ces quelques exemples. Ainsi, comme le révèlent nos confrères du Niewsblad et de la Gazet van Antwerpen, deux collaborateurs de la Chambre sont soupçonnés d’avoir perçu quelque 500 euros chaque mois et ce depuis… 18 ans !

