Tournai: bagarre au couteau dans le piétonnier

Trois véhicules (combis et voitures) de police, plusieurs maîtres-chiens et autant de policiers sont intervenus dans le piétonnier de Tournai, ce vendredi en fin d’après-midi. Une bagarre impliquant une dizaine d’hommes, a priori jeunes, venait d’éclater, dans la ruelle qui mène à la place Paul-Emile Janson. Un couteau aurait été exhibé durant la rixe. On ignore, toutefois, si quelqu’un a été blessé.

Appelée par un témoin de cette scène plutôt violente, la police du Tournaisis est intervenue rapidement et en nombre. Elle a procédé à des fouilles des jeunes gens soupçonnés d’être impliqués dans la bagarre, inspectant minutieusement leurs sacs à dos et vérifiant les identités.

Un témoin de la scène avouait ne pas avoir compris comme les choses avaient pu déraper aussi soudainement: « Il y avait déjà des tensions un peu plus tôt dans la journée », assure ce commerçant. Un autre témoin ajoute: « L’un d’eux avait un couteau. Un homme a dû intervenir pour s’en emparer et calmer le jeu ». Ambiance... Et pourtant, le week-end commençait à peine.« Sur la place Saint-Pierre (NDLR: un peu plus loin), on sent aussi la tension monter », clame une passante, avant de s’exclamer: « Cela devient vraiment grave! ».

Les commerçants du piétonnier, eux, préféraient relativiser : « Cela arrive souvent, malheureusement... », commentait l’un d’eux avant de terminer sa journée de travail. Impossible, à l’heure d’écrire ces lignes, de savoir si des interpellations ont eu lieu et la suite qui sera réservée à cette affaire.