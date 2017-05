Météo: de belles éclaircies et une remontée des températures

La journée de samedi sera variable et marquée par des éclaircies et des périodes d’averses. Cette tendance aux averses diminuera durant l’après-midi et les éclaircies deviendront plus larges. Vers la soirée, le temps deviendra sec dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 13 et 15 degrés en Ardenne et entre 16 et 18 degrés dans le centre et l’ouest du pays. Le vent, d’abord modéré, sera ensuite généralement faible de sud-ouest.

La nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra sec et peu nuageux ou serein. Les minima varieront entre 4 et 5 degrés en Ardenne et entre 6 et 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Dimanche, la journée débutera sous de larges éclaircies. Peu à peu, des nuages se développeront dans l’intérieur du pays mais le temps restera sec. Le littoral bénéficiera de larges périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 17 degrés en Ardenne et 20 ou 21 degrés dans le centre.